Big Time Rush em São Paulo: veja todas as informações sobre o show

O Big Time Rush confirmou apresentação no Brasil como parte da sua turnê mundial Big Time Rush In Real Life Worldwide. O show em São Paulo será no dia 6 de março de 2026, no Espaço Unimed, e promete trazer todas as músicas de todos os episódios da série de sucesso da Nickelodeon, além de surpresas exclusivas para os fãs.



A turnê global da banda passa pelos Estados Unidos e Europa, além de se estender até 2026 com novas datas no México, América do Sul, Austrália, Havaí e Emirados Árabes Unidos.



Sobre o show em São Paulo



- Data: 6 de março de 2026



- Local: Espaço Unimed, São Paulo



- Atrações: Big Time Rush com Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman (Jo e Gustavo na série) como convidados especiais



- Destaques: Banda tocará todas as músicas da série e clássicos que nunca foram apresentados ao vivo



Ingressos e pacotes VIP



- Pré-venda fã-clube: 27 de agosto, com acesso a ingressos e upgrades VIP, incluindo meet & greet, lounge VIP “Palm Woods” e encontros pré-show



- Venda geral: 29 de agosto, a partir das 10h online e 11h na bilheteria oficial



- Onde comprar: Ticketmaster Brasil e bilheteria oficial (ingressos em até 3x sem juros, sem taxa de serviço)



Sobre a turnê mundial



A turnê In Real Life Worldwide já percorreu mais de 70 cidades, incluindo passagens pelos Estados Unidos, Europa e agora América Latina. O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber o grupo nesta nova etapa, após shows esgotados em 2023.



Outras datas confirmadas na América do Sul:



- 17/02/2026 – Guadalajara, México



- 19/02/2026 – Monterrey, México



- 21/02/2026 – Cidade do México, México



- 24/02/2026 – Bogotá, Colômbia



- 27/02/2026 – Lima, Peru



- 01/03/2026 – Santiago, Chile



- 03/03/2026 – Buenos Aires, Argentina



Além do Brasil, a turnê inclui shows em Honolulu (Havaí), Austrália (Sydney, Brisbane, Melbourne) e nos Emirados Árabes Unidos (Dubai).



A experiência do fã



Produzida pela Live Nation, a turnê é uma reunião épica da banda com seus fãs, trazendo Katelyn Tarver e Stephen Kramer Glickman como convidados, e promete reviver momentos icônicos da série. A crítica já definiu como “uma dose de diversão e nostalgia que todos estávamos precisando” e “um daqueles shows que instantaneamente colocam sorrisos nos rostos das pessoas” (Digital Journal).



Histórico do Big Time Rush



Formado em 2009 a partir da série homônima da Nickelodeon, o grupo se tornou fenômeno mundial, com três álbuns de estúdio, turnês internacionais esgotadas e milhões de fãs. Desde a reunião oficial, a banda lançou o álbum Another Life (2023) e realizou shows históricos, incluindo no Madison Square Garden, com ingressos esgotados.



Para mais informações sobre ingressos, pacotes VIP e turnê, acesse: BigTimeRushOfficial.com