Sete nomes que marcaram a luta pelos direitos das mulheres no mundo

O Dia Internacional da Igualdade Feminina, celebrado em 26 de agosto, é um momento para refletir sobre a trajetória das mulheres na busca por direitos, liberdade e oportunidades iguais em todas as áreas da sociedade, da educação e da política ao mundo do trabalho e da arte. Ao longo da história, muitas mulheres romperam barreiras, inspirando mudanças que continuam a ecoar até hoje.

Pensando nisso, veja sete personalidades que marcaram essa trajetória e se tornaram símbolos da luta feminina, mostrando coragem, determinação e visão de futuro que seguem ecoando até hoje. Confira a seleção:

Susan B. Anthony

Susan B. Anthony, também conhecida como Susan Brownell Anthony (nascida em 15 de fevereiro de 1820, Adams, Massachusetts, Estados Unidos — falecida em 13 de março de 1906, Rochester, Nova York) foi uma ativista americana pioneira no movimento pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos e presidente (1892-1900) da Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino . Seu trabalho ajudou a abrir caminho para a Décima Nona Emenda (1920) à Constituição, que concedeu às mulheres o direito ao voto.

Dolores Ibárruri

Dolores Ibárruri, pseudônimo de La Pasionaria (em espanhol: “A Flor da Paixão”), (nascida em 9 de dezembro de 1895, Gallarta, perto de Bilbao, Espanha — falecida em 12 de novembro de 1989, Madri) foi uma líder comunista espanhola que ganhou uma reputação lendária como uma oradora apaixonada durante a Guerra Civil Espanhola, cunhando o grito de guerra republicano, “No pasarán!” (“Eles não passarão!”).

Frida Kahlo

Frida Kahlo, nome completo Frida Kahlo de Rivera, nome original Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, (nascida em 6 de julho de 1907, Coyoacán, México — falecida em 13 de julho de 1954, Coyoacán) foi uma pintora mexicana mais conhecida por seus autorretratos intransigentes e brilhantemente coloridos que abordam temas como identidade, o corpo humano e a morte. Embora negue a conexão, ela é frequentemente identificada como surrealista. Além de seu trabalho, Kahlo era conhecida por seu tumultuado relacionamento com o muralista Diego Rivera (casados em 1929, divorciados em 1939, casados novamente em 1940). A sua vida e sua arte romperam barreiras para as mulheres. Ao retratar sem idealizações o corpo feminino, suas dores, sexualidade e identidade, Frida quebrou tabus e questionou padrões de gênero e beleza. Sua postura de autonomia pessoal e artística a transformou em um símbolo de liberdade e inspiração.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, na íntegra Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, (nascida em 9 de janeiro de 1908, Paris, França — falecida em 14 de abril de 1986, Paris) foi uma escritora e feminista francesa, membro da irmandade intelectual de filósofos-escritores que deram uma transcrição literária aos temas do existencialismo. Ela é conhecida principalmente por seu tratado Le Deuxième Sexe, 2 vol. (1949; O Segundo Sexo), um apelo acadêmico e apaixonado pela abolição do que ela chamou de mito do "eterno feminino". Tornou-se um clássico da literatura feminista.

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai (nascida em 12 de julho de 1997, Mingora, Vale do Swat, Paquistão) é uma ativista paquistanesa que, ainda adolescente, se manifestou publicamente contra a proibição da educação de meninas imposta pelo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP; às vezes chamado de Talibã Paquistanês). Ela ganhou atenção global ao sobreviver a uma tentativa de assassinato aos 15 anos. Em 2014, Yousafzai e Kailash Satyarthi foram agraciados conjuntamente com o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento aos seus esforços em prol dos direitos da criança.

Angela Davis

Angela Davis, também conhecida como Angela Yvonne Davis (nascida em 26 de janeiro de 1944, Birmingham, Alabama, EUA) é uma ativista negra americana militante que ganhou reputação internacional durante sua prisão e julgamento por acusações de conspiração em 1970-72. Filha de professores do Alabama, Davis estudou no país e no exterior (1961-1967) antes de se tornar doutoranda na Universidade da Califórnia, em San Diego, sob a tutela do professor marxista Herbert Marcuse.

Gloria Steinem

Gloria Steinem, nome completo Gloria Marie Steinem (nascida em 25 de março de 1934, Toledo, Ohio, EUA) é uma feminista, ativista política e editora americana que foi uma defensora articulada do movimento de libertação feminina durante o final do século XX e início do século XXI.

