Saúde infantil: teste do olhinho é essencial em recém-nascidos

Na busca do bem-estar e de um desenvolvimento saudável para as crianças, o Teste do Olhinho, ou TRV (Teste do Reflexo Vermelho), é fundamental nos primeiros anos de vida. Ele pode levantar suspeitas sobre catarata congênita ou retinoblastoma, um tipo de câncer ocular infantil que, sendo detectado precocemente, tem uma chance de cura de até 90%. Realizado em poucos minutos e totalmente indolor, deve ser feito nos recém-nascidos para prevenir a perda parcial ou total da visão.

A médica Oftalmologista do Oftalmos, Jacqueline Ladeia, explica que a criança não nasce sabendo enxergar, ou seja, ela aprende com o passar dos meses. Se houver alguma barreira, como por exemplo uma catarata, o cérebro não recebe os estímulos visuais necessários, impedindo o desenvolvimento da visão. “Detectar precocemente qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, é essencial para impedir o desenvolvimento de problemas graves, incluindo a cegueira”, ressalta.

Na prática, o exame é executado em uma sala com pouca luz em que o médico pediatra ou oftalmologista utilizam um aparelho chamado oftalmoscópio, que projeta um feixe de luz nos olhos do bebê. “O profissional observa a cor do reflexo que vem da pupila. Em pacientes saudáveis, esse reflexo é avermelhado, alaranjado ou amarelado, de forma homogênea e simétrica entre os dois olhos”, conta a doutora. Não é necessário preparo prévio ou uso de colírios para dilatar a pupila.

Segundo a médica, a ausência do reflexo vermelho ou a detecção de um esbranquiçado, chamado de leucocoria, pode representar uma doença ocular. De acordo com publicação da SBOP (Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica), o teste deve ser repetido nas consultas de rotina durante os primeiros três anos da criança. “Algumas doenças, como o retinoblastoma, podem não estar presentes ao nascer e se manifestar mais tarde. O oftalmologista também fará exames mais detalhados, como o de refração, para verificar a necessidade de óculos, e o mapeamento de retina, garantindo que o desenvolvimento visual ocorra de forma saudável”, acrescenta a doutora do Oftalmos.

Ela ainda relembra que a não realização do teste pode atrasar o diagnóstico de doenças graves, levando a um tratamento tardio e, assim, diminuindo as chances de cura. “Em casos extremos, resultando em perda visual permanente ou cegueira, que poderiam ter sido evitadas”, alerta.

Além do exame tradicional, já é oferecida também a versão digital do teste, com um retinógrafo, aparelho que pode mapear até 130 graus da área da retina e detectar doenças localizadas na periferia do fundo do olho. “Embora o teste tradicional seja muito eficaz para a triagem, o digital pode complementar a avaliação e oferecer um diagnóstico ainda mais completo”. A médica ainda relembra que é válido que os pais sempre observem as crianças no cotidiano, com atenção para casos como olhinhos desalinhados, chamado de estrabismo; lacrimejamento ou sensibilidade à luz; vermelhidão; dificuldade em fixar o olhar; ou o aparecimento de um reflexo branco no olho quando usado flash em fotos.

