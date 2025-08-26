472,41 km/h: Yangwang U9 Track Edition estabelece novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos

A BYD vem quebrando recordes com frequência, seja em números de vendas globais ou no volume de produção de carros eletrificados. E em agosto de 2025 não foi diferente: o título de veículo elétrico mais rápido do mundo foi dado ao Yangwang U9 Track Edition, por alcançar 472,41 km/h na pista de testes de Papenburg, na Alemanha, estabelecendo um novo recorde global de velocidade para veículos elétricos.

Esse recorde foi estabelecido pelo piloto profissional alemão Marc Basseng, que também esteve ao volante no último recorde global de velocidade para veículos elétricos em 2024. Ao concluir o teste de alta velocidade para a Yangwang, ele declarou: “No ano passado, pensei que tinha chegado ao meu limite. Nunca imaginei que quebraria meu próprio recorde tão cedo, mas aqui estamos, na mesma pista, com novas tecnologias que tornaram isso possível”.

Pertencente à marca superesportiva premium Yangwang, o U9 Track Edition foi desenvolvido sobre a plataforma e4 e arquitetura DiSus-X do U9, porém essa versão traz a plataforma veicular de 1200V, a primeira de tensão ultra-alta produzida em escala mundial, além de um sistema de gerenciamento térmico otimizado para condições extremas.

Potência contínua e estabilidade em altas velocidades, duas combinações necessárias para quebrar um recorde mundial como esse. Para isso, a plataforma e4 comporta o primeiro sistema do mundo de quatro motores com propulsores de alto desempenho de 30.000 rpm para entregar potência máxima de 555kw (755 cv) por motor, o que resulta em uma potência combinada que supera os 3.000 cv. Esse conjunto confere ao veículo uma impressionante relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada, o que coloca ele na elite da indústria automotiva global.

O sistema de vetorização de torque independente com quatro motores da plataforma e4 monitora continuamente a superfície da pista e ajusta o torque de cada roda em uma frequência ultraelevada, superando 100 interações por segundo. Isso significa que, mesmo em altas velocidades, o sistema garante controle absoluto da dirigibilidade do veículo, o que evita qualquer deslizamento ou perda de tração.

Já o Sistema Inteligente de Controle de Carroceria DiSus-X realiza rápidos ajustes independentes na suspensão de cada roda durante acelerações intensas, curvas ou em superfícies irregulares. Isso não apenas reduz movimentos de mergulho e rolagem, mas aumenta o conforto e a confiança do condutor, como também otimiza a área de contato dos pneus com o solo, o que melhora a aderência. Em sinergia com a Plataforma e4, o sistema DiSus-X expande a garantia de estabilidade veicular e segurança na condução.

Diferente de supercarros tradicionais, o Yangwang U9 combina a exclusiva arquitetura do sistema DiSus-X com a plataforma e4 e introduz o conceito de controle da carroceria em diversas condições de pista para explorar os limites de segurança e desempenho em ambientes competitivos. Já a versão Yangwang U9 Track Edition preserva o design aerodinâmico do Yangwang U9 e oferece um difusor dianteiro em fibra de carbono, opcional e aprimorado, já disponível em produção em larga escala, o que comprova a concepção científica e a confiabilidade técnica do Yangwang U9 em condições extremas de condução.

Para aprimorar o desempenho e durabilidade dos pneus em condições extremas de condução, a Yangwang, com base em dados obtidos durante diversos testes realizados na Alemanha em 2024, estabelece uma parceria com a Giti Tire para desenvolver um pneu semi-slick voltado para a pista.

Esse pneu de alto desempenho conta com compostos otimizados e um desenho de banda de rodagem exclusivo, que possui um tratamento inovador de texturização na interface entre roda e pneu. A tecnologia utilizada no desenvolvimento deste pneu garante uma redução do deslizamento relativo entre pneu e roda durante aceleração e/ou frenagens intensas e essa otimização reduz a perda de torque e o desgaste, melhorando a previsibilidade e a estabilidade do veículo durante as manobras.

Ao estabelecer um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos, a Yangwang redefine o conceito de supercarro sustentável. Aliada ao compromisso da BYD com a inovação e a sustentabilidade, a Yangwang emprega tecnologias de ponta para oferecer desempenho incomparável, segurança e uma experiência de condução única.

