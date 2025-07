Volante desalinhado pode indicar falhas na suspensão e direção

O volante é o elo entre o motorista e o veículo. Por meio dele, o condutor recebe e percebe os sinais emitidos pelo contato das rodas com o asfalto, o que permite uma condução estável e segura. Para que isso ocorra, é fundamental que o sistema de direção esteja devidamente alinhado, garantindo que as rodas estejam na posição correta e possibilitando um controle preciso e seguro. Quando esse alinhamento não é mantido, surgem problemas que comprometem o conforto, a eficiência e, principalmente, a segurança ao dirigir. Para esclarecer esse tema, a DRiV, líder global no mercado de reposição automotiva, apresenta informações relevantes por meio do supervisor de treinamento técnico, Juliano Caretta.

O desalinhamento do volante é percebido visualmente, quando se nota que, para seguir em linha reta, é necessário mantê-lo levemente virado para a direita ou esquerda. Em alguns casos, também é possível sentir o veículo “puxar” para um dos lados, forçando o motorista a “brigar” com a direção para manter o trajeto. Essas situações, além de anormais, indicam possíveis falhas no sistema de suspensão, direção ou nas rodas, que devem ser verificadas assim que percebidas. “Mesmo que o carro não puxe para os lados, um volante desalinhado pode ser sinal de que o alinhamento das rodas está incorreto”, explica Caretta.

Segundo ele, as causas do problema vão desde o desgaste irregular dos pneus até falhas na caixa de direção. Ignorar o desalinhamento pode agravar a situação e gerar prejuízos maiores. “Às vezes, basta calibrar corretamente os pneus. Em outros casos, é necessário buscar a avaliação de um profissional. Quanto antes a causa for identificada, melhor”, completa.

Dirigir com o volante desalinhado, além de desconfortável, pode causar danos a diversos componentes do veículo. A depender da gravidade, o esforço extra sobre as peças da suspensão pode gerar folgas nos terminais de direção, desgaste prematuro em buchas e pivôs e comprometer a eficiência e a durabilidade desses itens. Outros componentes, como amortecedores, caixa de direção e os próprios pneus, também sofrem com a condição e podem ter sua vida útil reduzida. Além disso, a segurança da condução fica comprometida, especialmente em velocidades elevadas ou em manobras de emergência, com instabilidade em curvas ou frenagens bruscas.

A melhor forma de prevenir o desalinhamento é manter a manutenção do veículo em dia, seguindo as recomendações do fabricante. O alinhamento da direção e o balanceamento das rodas são procedimentos simples e de baixo custo que exercem papel essencial na preservação do sistema de suspensão e direção. Da mesma forma, manter a pressão correta dos pneus e substituí-los no momento adequado também contribui para evitar desgastes prematuros.

“Um volante pode ficar torto após um impacto com buracos ou guias; algo comum para quem dirige nas ruas e estradas do país. Por parecer uma situação corriqueira e de pouca importância, muitos motoristas continuam dirigindo normalmente. O problema, quando ignorado, tende a se agravar. Uma falha simples e de solução acessível pode se transformar em um dano maior, com custo elevado de reparo”, finaliza Caretta.

