Lecar terá sua primeira concessionária em São Caetano

A Lecar, empresa brasileira que aposta na mobilidade sustentável, com veículos híbridos flex (etanol/gasolina/eletricidade) inaugura, em São Caetano, a sua primeira concessionária no País. O evento será no dia 7.

A empresa, que prioriza o uso do etanol como energia limpa, desenvolve dois modelos. Um deles é o SUV Lecar 459. O outro é a picape Campo. Os veículos são equipados com motor a combustão 1.0 turbo flex, que é utilizado para recarregar a bateria de alimenta o propulsor elétrico de 165 cv. O preço na pré-venda é de R$ 159,3 mil.

No caso da picape Campo, o diferencial, segundo a Lecar, será a autonomia projetada de até 1.000 km com apenas 30 litros de etanol.

O veículo é equipado com transmissão integrada ao motor, direção eletro-assistida, suspensão independente nas quatro rodas e sistema de freios a disco ventilado na dianteira e sólido na traseira, ambos com ABS e EBD. Entre os itens de segurança e tecnologia, destaca-se o sistema Adas nível 2 (assistência avançada ao motorista), seis airbags (frontais, laterais de tórax e cortina), controle de velocidade adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência e assistente de direção semiautônoma.

A Lecar foi criada pelo empresário Flávio Assis, entusiasta do uso de biocombustíveis. “Se o etanol é bom para o Brasil, pode ser bom também para o planeta, pois o mundo ainda conhece pouco sobre a aplicação do etanol na mobilidade”, afirma.

LEIA TAMBÉM:

Tecnologia é a marca do EX5, o SUV da Geely