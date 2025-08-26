Mundial de Vôlei: Brasil vence Porto Rico e garante a primeira posição do grupo C

A seleção brasileira feminina garantiu vaga nas oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei, em Chiang Mai, na Tailândia, nesta terça-feira (26). A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu Porto Rico e fechou o grupo C na liderança, com oito pontos.

O triunfo veio em sets diretos: 25/19, 25/13 e 25/18. Porto Rico se despediu da competição sem vitórias e na última colocação da chave;

A central Kudiess foi o destaque da partida, com 14 pontos. Pelo lado porto-riquenho, Valeria Vazquez liderou a pontuação com 11 acertos.

O próximo jogo do Brasil será no domingo (31), pelas oitavas de final, contra a vice-líder do grupo F, posição disputada entre China e República Dominicana.

