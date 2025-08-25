Caravana do Futebol Feminino Petrobras chega em Santo André

Visitantes podem experimentar jogos interativos, tecnologias de IA e criar fotos personalizadas, tudo para aproximar o público do futebol feminino
A Petrobras vai promover a popularização do futebol feminino em Santo André. A companhia traz para a cidade a Caravana do Futebol Feminino, uma exposição itinerante que estará entre esta segunda-feira (25) e o próximo domingo (31), no estacionamento do Shopping Grand Plaza, que fica na Avenida Industrial, 600, no Centro.
A visitação é gratuita, conta com um caminhão estilizado e diversas atividades para o público, como ativações digitais e presenciais, ações de comunicação digital e iniciativas em escolas, praças e projetos sociais.
Até dezembro de 2025, o projeto itinerante percorrerá 24 municípios, em 12 estados e no Distrito Federal, promovendo o esporte com atividades digitais e presenciais por onde passar. A ideia é mobilizar a população para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027, propagar o futebol feminino, aproximando o público dessa modalidade e incentivando as meninas a se inserirem no esporte.
Sob o lema "Com Elas, o Brasil Vai Mais Longe", a Caravana leva ao público histórias reais sobre o futebol feminino, atividades interativas com foco no esporte. Em cada parada haverá eventos, oficinas, jogos e encontros com jogadoras.
"O futebol feminino brasileiro tem uma história riquíssima que está acontecendo agora. A Petrobras acredita que aproximar o público do esporte e das atletas é essencial para posicionar o futebol feminino brasileiro no patamar que ele deve ocupar. A Copa do Mundo de 2027 será, sem dúvida, um impulsionador importante, mas entendemos que a verdadeira transformação virá com a formação de uma nova geração de torcedores apaixonados, que acompanham as jogadoras e os campeonatos. Estamos investindo nessa conexão emocional, de forma a contribuir com um destaque ainda maior da modalidade no aís", destaca Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínios da Petrobras.
Para dar ainda mais visibilidade ao esporte, o projeto será recebido em cada cidade por atletas e influenciadoras locais. A ideia é celebrar a diversidade e mobilizar pais, educadores, moradores e a sociedade em geral em prol da força do futebol feminino brasileiro, incentivando meninas a participarem do mundo do futebol e inspirando as que já vivem do esporte ou as que um dia sonham entrar em campo.
Um grande atrativo da Caravana do Futebol Feminino Petrobras é a estrutura tecnológica e interativa, desenvolvida pela SuperUber, empresa que mistura arte, tecnologia, arquitetura e design, oferecendo experiências imersivas e educativas para todos os públicos.
