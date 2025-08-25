Caravana do Futebol Feminino Petrobras chega em Santo André

A Petrobras vai promover a popularização do futebol feminino em Santo André. A companhia traz para a cidade a Caravana do Futebol Feminino, uma exposição itinerante que estará entre esta segunda-feira (25) e o próximo domingo (31), no estacionamento do Shopping Grand Plaza, que fica na Avenida Industrial, 600, no Centro.

A visitação é gratuita, conta com um caminhão estilizado e diversas atividades para o público, como ativações digitais e presenciais, ações de comunicação digital e iniciativas em escolas, praças e projetos sociais.