Ancelotti convoca Seleção Brasileira sem Neymar e com retorno de Paquetá

Treinador italiano optou por deixar de fora jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo
O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (25), a lista de convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. A principal novidade é o retorno do meio-campista Lucas Paquetá, reintegrado após ter sido afastado em meio a acusações de envolvimento em esquema de apostas, das quais foi inocentado neste mês.
Desta vez, Ancelotti optou por deixar de fora jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo. Segundo o treinador, a ideia é aproveitar os treinos para observar mais de perto atletas que ainda não tiveram oportunidade de trabalhar com ele.
Neymar, em tratamento intensivo por conta de um edema na coxa, segue fora. O atacante do Santos não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Uruguai.
Os jogos marcam as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 4 de setembro, o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã. Cinco dias depois, encara a Bolívia em El Alto. A Seleção já garantiu vaga no Mundial de 2026 e ocupa a terceira colocação na tabela, com 25 pontos, somando sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 16 partidas.
Confira a convocação completa:
Goleiros:
Alisson (Liverpool-ING)
Bento (Al-Nassr-SAU)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
Alexsandro Ribeiro (Lille-FRA)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Mônaco-FRA)
Douglas Santos (Zenit-RUS)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
Marquinhos (PSG-FRA)
Vanderson (Mônaco-FRA)
Wesley (Roma-ITA)
Meio-campistas:
Andrey Santos (Chelsea-ING)
Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
Casemiro (Manchester United-ING)
Joelinton (Newcastle-ING)
Lucas Paquetá (West Ham-ING)
Atacantes:
Estêvão (Chelsea-ING)
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
João Pedro (Brighton-ING)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit-RUS)
Matheus Cunha (Manchester United-ING)
Raphinha (Barcelona-ESP)
Richarlison (Tottenham-ING)
