Ribeirão Pires recebe Festa Italiana no centro da cidade; veja detalhes

Ribeirão Pires se prepara para a 3ª edição da Festa Italiana Solidária, que desta vez será realizada nas ruas do centro da cidade. A decisão foi anunciada pelo prefeito Guto Volpi (PL) durante reunião com comerciantes participantes do Festival do Chocolate, na segunda-feira (25), no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.



O encontro serviu para avaliar o formato do festival, colher sugestões e discutir ajustes para futuras edições. Com base no sucesso do Festival do Chocolate, que integrou eventos culturais, comércio local e ações solidárias, a Prefeitura decidiu aplicar a mesma estratégia na Festa Italiana. “O formato tem se mostrado eficiente e bem aceito pelos moradores e comerciantes. Vamos manter o diálogo aberto com o comércio para continuar aprimorando os eventos da cidade”, afirmou o prefeito.



Entre os empreendedores, o novo modelo também gerou entusiasmo. Gilberto Severo da Silva, do Rei da Tapioca, presente pela primeira vez no Festival do Chocolate, relatou um aumento de 50% nas vendas. “Todos os comerciantes da Vila do Doce ficaram muito satisfeitos. Esse novo formato realmente funciona”, disse.



Dados apresentados durante o encontro mostram que o Festival do Chocolate movimentou cerca de R$ 7 milhões e recebeu 130 mil visitantes. Já a Festa Italiana, em suas duas edições anteriores, contou com público aproximado de 45 mil pessoas, reforçando a tradição e o apelo do evento na cidade.