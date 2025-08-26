PF realiza operação em agência do INSS em Goiás

Servidor da agência está sendo investigado por suspeita de conceder aposentadorias fraudulentas e prejuízo chegaria a R$ 10 milhões
A PF (Polícia Federal) iniciou, nesta terça-feira (26), uma operação nomeada de “Forja”, que tem como objetivo combater as fraudes na concessão de aposentadorias em Goiás. O prejuízo efetivo estimado com essa fraude é de mais de R$1,5 milhão, e o prejuízo evitado ultrapassa R$10 milhões.
As investigações da PF apontaram que, a partir de 2023, quando foram detectadas inconsistências em caso de reabertura de benefícios indeferidos, que foram revisados e concedidos indevidamente, as fraudes ocorreram e geraram, inclusive, pagamentos retroativos.
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já havia tomado providências internas em relação a um servidor envolvido nas fraudes e, com isso, cessou o caso. As autoridades cumprem nesta terça-feira dois mandados de busca e apreensão, sendo um deles na Agência da Previdência Social de Niquelândia, em Goiás. Além do sequestro de bens e valores acima de R$1,5 milhão.
A operação está sendo feita em conjunto com a CGINP (Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social) da Força-Tarefa Previdenciária de Goiás.
