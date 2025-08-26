Renata Abreu defende anulação da operação da PF em São Bernardo

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, defende a anulação da operação da PF (Polícia Federal) em São Bernardo, deflagrada em 14 de agosto, a qual investiga suposto desvio de recursos na Prefeitura e que levou ao afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos), que hoje cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao portal Metrópoles, Renata Abreu afirmou que a defesa de Marcelo Lima deve alegar que as provas foram obtidas de maneira ilegal, tendo em vista que “o mandado que tinham era de prisão para um cidadão que não tinha nada a ver e acabaram fazendo uma busca e apreensão na casa de um outro cidadão e sem o mandato”.

A Polícia Federal teria descoberto por acaso o suposto esquema durante uma operação. O inquérito começou em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie — parte em reais e parte em dólares —, com o servidor público Paulo Iran Paulino Costa, apontado pela PF como o operador financeiro do suposto esquema envolvendo pagamento de propina em contratos entre a Prefeitura e empresas nas áreas de obras, saúde e limpeza.

Segundo a PF, parte do dinheiro obtido com o suposto esquema teria sido usada para pagar despesas pessoais do prefeito e de familiares, por meio de depósitos fracionados para driblar os sistemas de controle, como o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O Paço Municipal seria um dos pontos de gerenciamento das transações ilícitas, segundo a polícia.

Também foram afastados de seus cargos os vereadores Danilo Lima (Podemos), presidente da Câmara, e Ary José de Oliveira (PRTB), além do o secretário municipal de Coordenação Governamental, Fabio Augusto do Prado.

Logo após a operação, Renata Abreu saiu em defesa de Marcelo Lima. A podemista afirmou acreditar na “lisura da conduta” do correligionário e pediu cautela com relação a investigação, destacando o direito a ampla defesa e respeito às garantias legais. "Confiamos na lisura da conduta de Marcelo Lima e acreditamos também ser necessária prudência em relação todo tipo de manifestação leviana, sem as devidas informações acerca das recentes investigações", disse à época.

No último dia 18, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), apresentou denúncia contra dez pessoas citadas na investigação da PF. Os investigados, caso comprovadas as irregularidades, poderão responder por organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, crimes cujas penas somadas chegam a 39 anos de prisão.

Em nota emitida dia 15, a Prefeitura de São Bernardo informou que “irá colaborar com todas as informações necessárias em relação ao caso”.