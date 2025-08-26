Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Mauá

Uma mulher de 47 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, também de 47 anos, na manhã desta segunda-feira (25), em uma residência na Rua América do Sul, no Parque das Américas, em Mauá. Após o crime, o homem tirou a própria vida.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo), a vítima foi encontrada já sem vida dentro de um dos quartos da casa. O autor estava caído ao lado, também morto, com um revólver calibre 39 próximo ao corpo.

A arma foi apreendida pela perícia e os corpos encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como feminicídio e suicídio no 2° Distrito Polícial de Mauá.

