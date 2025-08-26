DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 26 de agosto de 2025

Gilmar
26/08/2025 | 09:07
Compartilhar notícia
FOTO: GIlmar
FOTO: GIlmar Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 O governo do Estado informou na noite desta segunda-feira (25) que irá reduzir o abastecimento noturno de água na Região Metropolitana de São Paulo para preservar os níveis dos reservatórios. A mudança deverá ocorrer no SIM (Sistema Integrado Metropolitano), que abastece as sete cidades do Grande ABC. A redução, que deve garantir uma economia de 4m³ por segundo, ocorrerá até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios, que registram volume crítico, conforme noticiado pelo Diário na edição do último dia 11 de agosto.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC terá racionamento de água durante a madrugada para evitar escassez 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.