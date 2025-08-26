Veja a charge do 'Diário' para o dia 26 de agosto de 2025

O governo do Estado informou na noite desta segunda-feira (25) que irá reduzir o abastecimento noturno de água na Região Metropolitana de São Paulo para preservar os níveis dos reservatórios. A mudança deverá ocorrer no SIM (Sistema Integrado Metropolitano), que abastece as sete cidades do Grande ABC. A redução, que deve garantir uma economia de 4m³ por segundo, ocorrerá até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios, que registram volume crítico, conforme noticiado pelo Diário na edição do último dia 11 de agosto.
