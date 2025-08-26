O ‘Diário’ alertou

O Diário publicou no dia 11 reportagem com dados oficiais que mostrava a queda acelerada dos volumes dos reservatórios que abastecem o Estado, em níveis inferiores aos registrados na crise hídrica de 2014-2015. O alerta foi ignorado pelo governo, que preferiu minimizar o risco, em vez de orientar a população sobre medidas de economia de água. Agora, diante do agravamento da situação, o próprio Estado anuncia redução do abastecimento noturno na Região Metropolitana de São Paulo, medida que atingirá os moradores do Grande ABC. O racionamento, ainda que parcial e restrito a determinados horários, confirma que a omissão custará caro, sobretudo porque o problema poderia ter sido evitado.

A decisão de reduzir a pressão da água durante a noite é justificada, mas surge com atraso. O Comitê Gestor de Mudanças Climáticas, a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) e a SP Águas agora discutem planos de contingência, quando a prioridade deveria ter sido lançada semanas antes em campanhas de conscientização massiva, mobilizando sociedade. Se em 11 de agosto já se constatava que mananciais como Cantareira e Alto Tietê apresentavam índices mais baixos do que no auge da crise hídrica anterior, não há como justificar a ausência de ação imediata. O tempo perdido comprometeu a oportunidade de reduzir impactos sem recorrer a cortes no fornecimento.

A partir desta semana, o governo inicia campanhas para estimular uso racional da água. Embora necessárias, as medidas chegam quando o quadro já obriga à adoção de restrições. É aquela velha história de botar a taramela depois que a porta já foi arrombada. Se as recomendações tivessem sido antecipadas, parte da pressão sobre os sistemas poderia ter sido amenizada, reduzindo a necessidade de racionamento. O episódio expõe a importância de ouvir os alertas técnicos e jornalísticos, como o feito pelo Diário, que apontou os sinais de queda nos reservatórios. A repetição de erros de gestão coloca em risco a segurança hídrica da Região Metropolitana e impõe à população o peso de decisões tardias. Infelizmente.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC terá racionamento de água durante a madrugada para evitar escassez