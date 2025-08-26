DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Brasileirão

‘Seleção’ Verdão tem show de Flaco López e amassa o Sport

Na véspera de seu 111º aniversário, o Palmeiras entregou um bom presente para a torcida que compareceu ontem ao Allianz Parque, ao exibir bom futebol e bater o Sport por 3 a 0 pelo Brasileiro

26/08/2025 | 08:55
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na véspera de seu 111º aniversário, o Palmeiras entregou um bom presente para a torcida que compareceu ontem ao Allianz Parque, ao exibir bom futebol e bater o Sport por 3 a 0 pelo Brasileiro.

Na estreia do uniforme nas cores da Seleção Brasileira – em homenagem ao jogo em que o Palmeiras se vestiu de verde e amarelo, jogou como Brasil e ganhou por 3 a 0 do Uruguai na inauguração do Mineirão há 60 anos –, os comandados de Abel Ferreira não tiveram dificuldades para somar mais três pontos, com participações dignas de aplausos de Flaco López, Mauricio, Vitor Roque e Khellven.

Diferentemente do que se viu no empate sem gols com o Universitario pela Libertadores, o Palmeiras mostrou energia e ímpeto goleador. Poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico, pecou em chances claras e precisa elevar a eficácia ofensiva.

Flaco Lopez (2) e Gustavo Gomes marcaram. E o Verdão voltou à vice-liderança, com 42 pontos.

LEIA TAMBÉM:

Caravana do Futebol Feminino Petrobras chega em Santo André


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.