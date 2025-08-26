‘Seleção’ Verdão tem show de Flaco López e amassa o Sport

Na véspera de seu 111º aniversário, o Palmeiras entregou um bom presente para a torcida que compareceu ontem ao Allianz Parque, ao exibir bom futebol e bater o Sport por 3 a 0 pelo Brasileiro.

Na estreia do uniforme nas cores da Seleção Brasileira – em homenagem ao jogo em que o Palmeiras se vestiu de verde e amarelo, jogou como Brasil e ganhou por 3 a 0 do Uruguai na inauguração do Mineirão há 60 anos –, os comandados de Abel Ferreira não tiveram dificuldades para somar mais três pontos, com participações dignas de aplausos de Flaco López, Mauricio, Vitor Roque e Khellven.

Diferentemente do que se viu no empate sem gols com o Universitario pela Libertadores, o Palmeiras mostrou energia e ímpeto goleador. Poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico, pecou em chances claras e precisa elevar a eficácia ofensiva.

Flaco Lopez (2) e Gustavo Gomes marcaram. E o Verdão voltou à vice-liderança, com 42 pontos.

LEIA TAMBÉM:

Caravana do Futebol Feminino Petrobras chega em Santo André