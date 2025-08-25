Ana Carolina Serra recebe prêmio Promotores do Desenvolvimento

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) sediou, na noite de ontem, a 21ª edição do Prêmio Promotores de Desenvolvimento, promovido pelo Fórum São Paulo. Entre os homenageados da cerimônia, realizada no Auditório Franco Montoro, esteve a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), de Santo André, reconhecida por sua atuação em prol do desenvolvimento regional.

O prêmio, idealizado por Demerval Pereira, visa reconhecer e valorizar a excelência de profissionais, políticos e instituições que contribuem para o desenvolvimento do Estado, incentivando a colaboração e a cooperação para o bem comum.

Ana Carolina afirmou que o prêmio é o reconhecimento de um trabalho que começou a ser desenvolvido em Santo André no ano de 2017, “o qual muitas vezes é invisível, mas que afeta a vida das pessoas para melhor”. A deputada enfatizou também a importância da colaboração entre os setores público, privado e a sociedade civil para a superação dos desafios.

“É o reconhecimento de um trabalho de muito antes daqui, da Assembleia. em 2023. Mostra que é uma ação afirmativa que toca a vida das pessoas e que, acima de tudo, busca a efetividade da legislação de proteção social. De que forma?Com a iniciativa privada, em conjunto com as ações dos governos estadual, federal e também municipal, além das associações, das entidades de terceiro setor que estão lá na ponta, justamente tendo aquele raio-x de todo dia, atendendo as pessoas que mais precisam. Essa ação conjunta é fundamental”, disse a cidadanista.

A deputada reafirmou seu compromisso em criar as pontes necessárias para que essa colaboração entre os entes se fortaleça. “Fico muito feliz de ter o reconhecimento desse trabalho, que vem se perpetuando e espalhando para todos os 645 municípios de São Paulo”, pontuou.

LEIA TAMBÉM

Deputado quer vetar propaganda de empresas investigadas por corrupção