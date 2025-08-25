Santo André promove conversa sobre inclusão LGBT+ no mercado de trabalho

O Auditório Heleny Guariba, localizado no saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, vai receber nesta quarta-feira (27) a primeira edição da Roda de Conversa: Inclusão LGBTQIA+ no Mercado de Trabalho. O evento será realizado das 9h às 12h.

O encontro busca promover um espaço de diálogo entre a comunidade LGBTQIA+ e as empresas sobre os desafios enfrentados – como a falta de qualificação e o preconceito – e as oportunidades do mercado de trabalho para essa fatia da população. Não é preciso fazer inscrições antecipadas.

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, por meio da CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), tem também como objetivo destacar a importância do público LGBTQIA+ nas organizações e no ambiente corporativo, além de fomentar a oportunidade de trabalho digno e geração de renda para essa fatia da população.

Para explorar o tema empregabilidade, três empresas com know-how em contratação de pessoas LGBTQIA+ participarão do encontro para falar sobre a experiência em recrutamento e admissão destes profissionais e como pensa o mercado de trabalho, inclusive com depoimento de uma profissional contratada por uma de destas empresas.

Além das conversas no Auditório Heleny Guariba, o saguão do Teatro Municipal receberá estandes das empresas participantes e do CPETR, que receberão currículos de quem está em busca de uma oportunidade. Haverá estandes também da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de qualificação gratuitos, e da Secretaria de Educação, com informações sobre a Educação de Jovens e Adultos para quem desejar concluir a educação formal, bem como da Secretaria de Assistência Social, com os dados sobre serviços assistenciais disponíveis.

LEIA TAMBÉM:

‘Envelhecer sendo LGBTQIA+ no Brasil é um privilégio’



A atividade, que faz parte da programação do Mês da Diversidade, que em Santo André é celebrado em agosto, conta com a parceria do Departamento de Diversidade da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais.

Serviço

Roda de Conversa: Inclusão LGBTQIA+ no Mercado de Trabalho

Data: 27/8 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Auditório Heleny Guariba | Saguão do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro

Gratuito