Operação Dorme Bem reforça ações e registra 357 ocorrências em São Bernardo

A Operação Dorme Bem, realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, com apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), atendeu 357 ocorrências entre a noite de sexta-feira (22/8) e o domingo (24/8), com foco na segurança da população e no combate à desordem e à perturbação do sossego. A ação reforçou o patrulhamento em pontos estratégicos da cidade por meio de rondas ostensivas e preventivas, resultando em prisões em flagrante, apreensão de drogas e apoio a vítimas de violência.

Entre as ocorrências registradas se destacam 136 casos de desordem e perturbação do sossego, 14 acionamentos do Botão de Pânico, 12 atendimentos de apoio a mulheres vítimas de violência e cinco averiguações de violência doméstica. Foram ainda contabilizados dois casos de agressão ou lesão corporal, um furto com prisão em flagrante e um caso de tráfico de entorpecentes com prisão. As equipes atuaram ainda em situações envolvendo animais e crimes ambientais.

No Parque Santo Antônio, região do Rudge Ramos, uma denúncia de desordem e perturbação feita pelo aplicativo ‘SBC na Palma da Mão’ mobilizou da GCM à Rua Marginal Direita, onde as irregularidades foram confirmadas. As viaturas encontraram veículos estacionados sobre as calçadas e som em volume elevado. Durante a abordagem, oito automóveis foram removidos ao pátio e 10 autuações aplicadas. Dois homens tentaram impedir a ação, proferiram ofensas aos agentes e agrediram uma guarda municipal, que precisou de atendimento médico. Ambos foram contidos e levados ao 2º Distrito Policial, respondendo por lesão corporal, desacato, resistência e desobediência.

O comandante da GCM, Eduardo dos Santos, destacou o significado da operação para a cidade. “A Operação Dorme Bem reforça nossa presença nas ruas, garantindo que a população possa ter mais segurança, sobretudo nos fins de semana, quando há maior concentração de ocorrências. A resposta rápida das equipes e a integração com a Romu foram fundamentais para os resultados alcançados.”

LEIA TAMBÉM:

Operação Dorme Tranquilo: GCM de Mauá prende homem e recupera celulares



APREENSÃO DE DROGAS

Em ação de repressão ao tráfico, as equipes apreenderam 141 porções de maconha e 45 porções de cocaína na Avenida Jerônimo Moratti, no bairro dos Casa. Dois homens foram detidos após tentativa de fuga e confessaram envolvimento com o tráfico, sendo conduzidos ao 3º Distrito Policial e colocados à disposição da Justiça. Todos os suspeitos e os materiais foram encaminhados ao DP, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão, mantendo-os à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian, ressaltou a importância da Operação Dorme Bem no combate à criminalidade. “A operação tem sido essencial para coibir a perturbação da ordem e do sossego, além de reforçar o enfrentamento ao tráfico de drogas. Com isso, ampliamos a sensação de segurança e garantimos respostas rápidas às demandas da população.”