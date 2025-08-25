DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Educação

Santo André abre inscrições de pré-escola para 2026

Período de inscrição única vai até as 18h do dia 5 de setembro

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 18:21
FOTO: Alex Cavanha/PSA
FOTO: Alex Cavanha/PSA


A Prefeitura de Santo André está com inscrições abertas para pré-escola (4 e 5 anos de idade) nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) e Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental). O período de pré-cadastro on-line segue até as 18h do dia 5 de setembro de 2025 para crianças nascidas entre 1º/4/2020 e 31/3/2022.

No caso dos atendimentos para quem está na lista remanescente ou já matriculado nas creches, a mãe ou responsável legal não precisará realizar nova inscrição, já que esta ocorrerá automaticamente conforme disponibilidade de vaga, que poderá ser disponibilizada em qualquer unidade escolar de até dois quilômetros de distância do endereço residencial da criança.

Inscrições

A Secretaria de Educação oferece duas maneiras de realizar o registro de solicitação de vaga para o ano letivo de 2026. Uma das opções é que os pais ou responsáveis legais pelas crianças efetuem o pré-cadastro de forma on-line, através do site https://portais.santoandre.sp.gov.br/educacao. Após a conclusão, será enviado e-mail com o protocolo que confirma a efetivação da inscrição.

Quem preferir fazer as inscrições pessoalmente deve dirigir-se à Emei ou Emeief com os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; comprovante de residência atualizado (referência últimos três meses) e CPF da mãe ou responsável legal. Para crianças com deficiência é necessário apresentar laudo médico com CID.


