Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Limpeza

Santo André intensifica manutenção de placas de sinalização e logradouros

Atuação garante a conservação da sinalização vertical para ampliar a segurança viária

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 15:21
FOTO: Eduardo Merlino/PMSA
FOTO: Eduardo Merlino/PMSA


A Prefeitura de Santo André intensificou as ações de manutenção e limpeza das placas de sinalização e de logradouros públicos. Em média, cerca de 300 placas passam por serviços de higienização mensalmente, garantindo melhor visibilidade e maior segurança viária para os motoristas.

O cronograma de trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana prioriza as principais vias do município, onde há maior fluxo de veículos e necessidade de orientação clara aos motoristas. Na sequência, a ação é estendida também às vias secundárias. Além disso, pedidos feitos diretamente pela população, por meio do aplicativo Colab, são atendidos pelas equipes da Prefeitura.

“Manter as placas de sinalização conservadas é fundamental para proporcionar orientação adequada aos motoristas e pedestres, resultando em mais segurança no trânsito. Esse é um trabalho contínuo desenvolvido na cidade, que além de cuidar do espaço urbano, protege vidas”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote.

Além da manutenção, a Prefeitura realiza estudos frequentes para ampliar a instalação de novas placas de sinalização, contribuindo para uma mobilidade mais organizada. Outro recurso tecnológico importante é a atuação dos agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), que atualizam o aplicativo Waze com informações sobre desvios, interdições e obras em andamento, facilitando o deslocamento e evitando transtornos aos motoristas.

'Noite dos Balões' em Santo André termina em quedas e incêndio


