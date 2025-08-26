Veja o obituário do Grande ABC deste dia 26 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Alfeu Dias de Souza, 82. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Veleiros, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santo Amaro, na Capital.

Ismar Caldeira da Silva, 79. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo de Souza, 77. Natural de Coronel Fabriciano (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Gerente aposentado. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo Rossi, 63. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valéria de Fátima Zandil Soares, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Antonio Rodriguero, 85. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Augusto de Jesus Santos, 84. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Venancia Maria de Oliveira Souza, 83. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Jesus Dias Silva, 77. Natural de Ubaporanga (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 21, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Vanderley Magiarov, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Economista. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Iberê Ferreira Campos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Roseli Magnani, 63. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Vaneide Roberto Gomes da Silva, 61. Natural de Santa Helena (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Edimar da Conceição, 54. Natural de General Salgado (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto Marques das Neves, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Dilma Duarte Bitencourt, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.