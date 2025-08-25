Liga São-caetanense de Futsal vai a Lorena e goleia equipe da casa por 9 a 2

A garotada da LSFS (Liga São-caetanense de Futsal) goleou o Instituto Família/Lorena, por 9 a 2, neste domingo (24), em Lorena, no Interior, pelo Campeonato Paulista Sub-20. A equipe de São Caetano está na quarta colocação, com 26 pontos, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Os gols da LSFS foram assinalados por Henzo (3), Frazão (2), Denys, Murilo, Rezek e Sestari. Agora, pela 15ª e penúltima rodada da fase de classificação, a LSFS vai enfrentar o Wimpro, de Guarulhos, dia 18/9, no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, no Bairro Barcelona, e encerra sua participação contra o Paulinense, em Paulínia, no dia 24/9.

LEIA TAMBÉM:

Ancelotti convoca Seleção Brasileira sem Neymar e com retorno de Paquetá

A partida de domingo teve dois tempos muito distintos. Na primeira etapa, os meninos de São Caetano encontraram um pouco mais de dificuldade com a marcação do time da casa e o resultado foi parelho: 2 a 1 para a LSFS. Já nos últimos 20 minutos de jogo, depois de alguns acertos do técnico Ronaldo Cavallaro no time, a equipe do Grande ABC deslanchou em quadra e construiu a goleada final por 9 a 2.

“É meio clichê dizer que tivemos dois jogos diferentes numa partida só, mas foi isso que aconteceu. Depois de alguma dificuldade no início do jogo, viramos o primeiro tempo com apenas um gol de diferença. Porém, o intervalo nos ajudou a posicionar melhor a equipe, demos muita confiança aos jogadores e eles construíram um excelente resultado”, explicou Cavallaro.

LEIA MAIS:

Memphis Depay continua no Corinthians? Holandês é cobiçado por europeus