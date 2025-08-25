Mauá e Sebrae oferecem cursos gratuitos de empreendedorismo

Capacitações online têm duração entre 2 e 10 horas
A Prefeitura de Mauá, em parceria com o Sebrae Aqui e a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo. A iniciativa é destinada a quem deseja abrir um negócio, aumentar a renda ou aprimorar a gestão da própria empresa.
Os cursos são online e abordam conteúdos essenciais para o dia a dia do empreendedor, como planejamento, vendas, controle financeiro e organização. São três opções disponíveis: Simplifique o seu negócio – empreendedorismo, planejamento, marketing, finanças e formalização; Simplifique seu negócio no dia a dia – planejamento, fidelização de clientes, vendas, fluxo de caixa e formação de preços; Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro.
As capacitações têm carga horária de 2 a 10 horas e o participante pode se inscrever em mais de um curso. As inscrições devem ser realizadas pelo site: agenda.sebraesp.com.br/online.
