Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Fim da espera

Lollapalooza Brasil anuncia line-up da edição 2026 nesta semana; veja a data

Até quarta-feira (27), segue disponível a venda do LollaPass, ingresso que dá acesso aos três dias do evento, em lote promocional, no site oficial da Ticketmaster

Renan Soares
25/08/2025 | 15:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A espera dos fãs do Lollapalooza Brasil está perto do fim. Na quinta-feira (28), o festival divulgará o line-up completo da edição de 2026, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Até quarta-feira (27), segue disponível a venda do LollaPass, ingresso que dá acesso aos três dias do evento, em lote promocional, no site oficial da Ticketmaster.

Realizado desde 2012 no Brasil, o Lollapalooza se consolidou como um dos principais festivais do país, reunindo nomes de destaque da música internacional, artistas nacionais em ascensão e estreias de novos talentos. Na edição passada, foram mais de 70 atrações distribuídas em quatro palcos, com público total de 240 mil pessoas e a estreia de 15 artistas no país.

Com 13 edições realizadas em São Paulo, o festival segue como referência no calendário musical brasileiro. Criado em 1991 por Perry Farrell, vocalista do Jane’s Addiction, o Lollapalooza se transformou em um evento global, com edições também em países como Chile, Argentina, Alemanha, França e Índia, além da versão anual em Chicago, nos Estados Unidos.

