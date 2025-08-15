Lollapalooza Brasil 2026: confira detalhes sobre a venda do Lolla Pass

O Lollapalooza Brasil 2026 já tem data marcada: 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos na modalidade Lolla Pass, que dão acesso aos três dias de festival, já estão disponíveis para o público em geral. A venda acontece exclusivamente pela plataforma Ticketmaster ou na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera.

A 13ª edição do festival acontece após um ano que reuniu 240 mil pessoas em 600 mil metros quadrados de área. A edição anterior contou com mais de 70 atrações em quatro palcos, além de diversas experiências de marcas, gastronomia e áreas de descanso.

Opções de ingressos e preços

Os ingressos para o Lollapalooza 2026 estão disponíveis em três modalidades, todas com acesso aos três dias de evento:

Lolla Pass: Acesso à área de pista. Os preços começam em R$ 792,00 (valor com desconto máximo para meia-entrada e pagamento com cartões específicos, sem taxa de serviço).

Lolla Comfort Pass: Inclui acesso a uma área exclusiva com vista privilegiada para o palco Budweiser, banheiros e bares próprios, além de áreas de sombra e descanso. Os preços partem de R$ 1.623,50 (valor com desconto máximo para meia-entrada e pagamento com cartões específicos, sem taxa de serviço).

Lolla Lounge Pass: Oferece uma experiência premium com open bar e food, ativações exclusivas, after party e serviço de transfer de ida e volta. Os preços começam em R$ 3.512,00 (valor com desconto máximo para meia-entrada e pagamento com cartões específicos, sem taxa de serviço).

Os valores acima não incluem a taxa de serviço de 20% para compras online. Os descontos mencionados se aplicam a pagamentos com cartões Bradesco, Bradescard, next e Digio, e não são válidos para pagamentos parcelados com débito.

Descontos e benefícios

Além da meia-entrada, o festival oferece a Entrada Social, que concede 45% de desconto no valor do ingresso para qualquer pessoa, mediante uma doação de R$ 20 para instituições parceiras. O valor do Lolla Pass na Entrada Social começa em R$ 891,20.

Clientes Bradesco, patrocinador do evento, têm um desconto de 15% e podem parcelar a compra em até 10 vezes sem juros. Este desconto é cumulativo com os benefícios de meia-entrada e entrada social.

Canais de venda

A venda online é exclusiva pelo site da Ticketmaster Brasil. Já a bilheteria física está localizada no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, Piso Jurupis) e funciona de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. As compras na bilheteria física são isentas da taxa de serviço.

A organização do evento alerta o público para que compre ingressos apenas nos canais oficiais para evitar fraudes. O line-up completo do Lollapalooza Brasil 2026 ainda será divulgado.