Esportes Titulo Zaga fortalecida

Vasco anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robert Renan

Revelado no Corinthians, onde se profissionalizou, o jogador também defendeu as camisas do Internacional e do Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de seguir para o Zenit

25/08/2025 | 15:06
FOTO: Matheus Lima | VascoDaGama
FOTO: Matheus Lima | VascoDaGama


O técnico Fernando Diniz ganhou mais uma peça de reposição para o restante da temporada. Isso porque o Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Robert Renan. O jogador, que desembarcou no Rio na última sexta-feira, assinou contrato até o fim de 2026.

O atleta de 21 anos vem por empréstimo do Zenit, da Rússia, foi aprovado nos exames médicos e retorna ao futebol brasileiro para iniciar uma nova etapa da sua carreira. A diretoria vascaína costurou um acordo e, ao fim do vínculo, incluiu uma cláusula com opção de compra.

Em entrevista ao site oficial do clube, Robert Renan comentou sobre a transferência. "Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós", declarou.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians domina, vence o Vasco e encerra sequência negativa no Brasileirão

Revelado no Corinthians, onde se profissionalizou, o jogador também defendeu as camisas do Internacional e do Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de seguir para o Zenit. Robert Renan vai vestir a camisa 30 e chega para disputar uma posição no setor defensivo com a iminente saída de Luiz Gustavo, que está no radar do Bahia.

Robert Renan chega a São Januário em meio a uma tentativa de recuperação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. O Vasco contabiliza apenas 19 pontos e ostenta um aproveitamento de 31% no torneio. Em 20 rodadas, foram apenas cinco vitórias, quatro empates e 11 derrotas.


