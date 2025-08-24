Corinthians domina, vence o Vasco e encerra sequência negativa no Brasileirão

Antes de uma sequência importante na temporada, o Corinthians voltou a vencer um jogo do Brasileirão depois de mais de um mês ao derrotar o Vasco por 3 a 2 neste domingo, em São Januário. Fora de casa, foi dominante em todo o jogo e conquistou merecidamente a vitória um dia antes de eleger seu novo presidente para a cadeira que está vaga desde 8 de agosto, quando foi referendado o impeachment de Augusto Melo.

Bastante desfalcado e pensando na Copa do Brasil e no dérbi, o Corinthians usou jovens, preservou o meia argentino Rodrigo Garro em parte do jogo e, ainda assim, saiu do Rio vitorioso. Maycon, Gui Negão e Gustavo Henrique marcaram no triunfo, o primeiro no Brasileirão depois de uma série negativa no torneio que durou seis partidas. Vegetti, de pênalti, e Rayan fizeram os gols dos vascaínos.

O triunfo no Rio eleva o Corinthians na tabela e o deixa distante da zona de rebaixamento. São 25 pontos para a equipe paulista, que deixou o Vasco preocupado. Primeiro time fora do grupo do descenso, o clube carioca tem 19 pontos e pode terminar a rodada dentro do Z-4, a depender de resultados de concorrentes contra a queda.

O Corinthians construiu o resultado positivo explorando a fragilidade defensiva do Vasco e os erros em profusão do rival carioca, sobretudo de passes. Foi uma péssima apresentação dos vascaínos, talvez a pior sob o comando de Fernando Diniz, que vê sua equipe fazer um 6 a 0 histórico contra o Santos, mas não encontrar consistência.

O time de Dorival Júnior foi dominante na maior parte do confronto no Rio e usou com inteligência seus laterais, que foram mais alas que defensores. Livres, Matheuzinho, pela direita, e Matheus Bidu, pela esquerda, foram determinantes para o Corinthians achar os caminhos no ataque.

Foi de Bidu um passe - não cruzamento - rasteiro para Maycon abrir o placar com um chute de primeira em que usou a canhota. O volante e Breno Bidon tiveram chances para ampliar e não fizeram.

O Vasco, protagonista de uma atuação improdutiva e desequilibrada, só ameaçou no primeiro tempo com o garoto Rayan, que exigiu providencial defesa de Hugo Souza, salvo também pelo travessão após a potente finalização do atacante vascaíno.

O Vasco teve bons minutos no início do segundo tempo e aproveitou. Vegetti forçou um pênalti cometido por André Ramalho e convertido pelo argentino para empatar. Foi só, porém, o que fez o time carioca, protagonista de uma péssima atuação em São Januário.

Sem inspiração e com repletas dificuldades defensivas e ofensivas, o Vasco foi dominado e deu espaço para o Corinthians fazer o que quisesse. O único astro do quarteto ofensivo à disposição, Rodrigo Garro entrou na etapa final e comandou a vitória corintiana.

O meia argentino arriscou de fora da área chute que Léo Jardim espalmou para a lateral, onde estava Matheuzinho, que cruzou nos pés de Gui Negão. O jovem atacante empurrou para as redes.

Ficaram confortáveis, então, os visitantes no jogo. Com espaço para jogar, saiu o terceiro. Garro levantou na área e Gustavo Henrique, completamente livre, até se abaixou para cabecear para as redes. Aos 50, o Vasco esboçou reação ao marcar com Rayan. Não havia tempo, porém, para o empate.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 3 CORINTHIANS

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair (Barros), Tchê Tchê (Vegetti) e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (GB) e David (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Garro), Maycon (Ryan) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho) e Gui Negão (Romero). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Maycon, aos 20 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 13, Gui Negão, aos 23, Gustavo Henrique, aos 40, e Rayan, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rayan e David (Vasco); Matheus Bidu e Raniele (Corinthians).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 20.359 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - São Januário, no Rio.