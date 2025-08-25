Cuidados com o celular: especialista dá dicas para higienizar um dos objetos mais contaminados do dia a dia

Você leva seu celular ao banheiro? Coloca sobre a mesa do restaurante? Encosta na tela logo depois de usar o transporte público? Pois é… O smartphone pode até ser seu companheiro inseparável, mas também é um dos maiores vilões quando o assunto é contaminação por germes e microrganismos, carregando e transferindo partículas e microrganismos de uma parte para outra, de uma pessoa para a outra.

Segundo Heitor Mazziero, associado da ABRALIMP (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional) e coordenador de marketing do Grupo Bralimpia e Renko, os celulares são grandes vetores de sujidades e microrganismos, já que estão em contato constante com as nossas mãos e superfícies diversas, e que muitas vezes estão longe de estarem limpas. “Temos o hábito de deixá-los em bancadas, bancos de carro, móveis e até no banheiro, ambientes com diferentes níveis de contaminação”, alerta.

A boa notícia é que dá para higienizar o aparelho de forma eficaz e segura, sem riscos para as partes plásticas ou a tela sensível. Veja o passo a passo indicado pelo especialista:

Nada de álcool em gel ou produtos clorados!

Apesar de muito utilizados no dia a dia, eles podem oxidar a tela e danificar componentes do aparelho. Evite!

Prefira álcool isopropílico 70% ou detergente neutro.

Esses produtos limpam sem agredir as superfícies e ajudam a reduzir a carga microbiana.

Use um pano de microfibra.

Aplique o produto no pano (nunca diretamente no celular!) e passe com movimentos suaves e unidirecionais, de cima para baixo. Evite movimentos circulares, eles só espalham a sujeira!

Lembre-se da dupla limpeza + desinfecção.

Se possível, faça a limpeza para retirar sujeiras visíveis e, só depois, utilize o produto desinfetante. Isso evita a formação de biofilmes, uma película microscópica que dificulta a ação dos desinfetantes.

Limpeza de rotina é essencial.

Não adianta higienizar uma vez por semana se suas mãos tocam em corrimões, maçanetas e depois direto no celular. O ideal é incluir a limpeza do aparelho na rotina de higiene das mãos.

A limpeza do celular precisa estar no cotidiano das pessoas. Se você quer mesmo reduzir o risco de contaminação, mantenha um frasquinho com álcool isopropílico e um pano próprio para isso na bolsa ou no carro. E, claro, sempre que puder, lave as mãos!

