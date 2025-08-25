DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Viral Titulo Limpeza

Cuidados com o celular: especialista dá dicas para higienizar um dos objetos mais contaminados do dia a dia

Aprenda a cuidar do seu smartphone sem danificar o aparelho e protegendo sua saúde

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 14:10
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Você leva seu celular ao banheiro? Coloca sobre a mesa do restaurante? Encosta na tela logo depois de usar o transporte público? Pois é… O smartphone pode até ser seu companheiro inseparável, mas também é um dos maiores vilões quando o assunto é contaminação por germes e microrganismos, carregando e transferindo partículas e microrganismos de uma parte para outra, de uma pessoa para a outra.

Segundo Heitor Mazziero, associado da ABRALIMP (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional) e coordenador de marketing do Grupo Bralimpia e Renko, os celulares são grandes vetores de sujidades e microrganismos, já que estão em contato constante com as nossas mãos e superfícies diversas, e que muitas vezes estão longe de estarem limpas. “Temos o hábito de deixá-los em bancadas, bancos de carro, móveis e até no banheiro, ambientes com diferentes níveis de contaminação”, alerta.

A boa notícia é que dá para higienizar o aparelho de forma eficaz e segura, sem riscos para as partes plásticas ou a tela sensível. Veja o passo a passo indicado pelo especialista: 

Nada de álcool em gel ou produtos clorados!

Apesar de muito utilizados no dia a dia, eles podem oxidar a tela e danificar componentes do aparelho. Evite! 

Prefira álcool isopropílico 70% ou detergente neutro.

Esses produtos limpam sem agredir as superfícies e ajudam a reduzir a carga microbiana. 

Use um pano de microfibra.

Aplique o produto no pano (nunca diretamente no celular!) e passe com movimentos suaves e unidirecionais, de cima para baixo. Evite movimentos circulares, eles só espalham a sujeira! 

Lembre-se da dupla limpeza + desinfecção.

Se possível, faça a limpeza para retirar sujeiras visíveis e, só depois, utilize o produto desinfetante. Isso evita a formação de biofilmes, uma película microscópica que dificulta a ação dos desinfetantes. 

Limpeza de rotina é essencial.

Não adianta higienizar uma vez por semana se suas mãos tocam em corrimões, maçanetas e depois direto no celular. O ideal é incluir a limpeza do aparelho na rotina de higiene das mãos. 

A limpeza do celular precisa estar no cotidiano das pessoas. Se você quer mesmo reduzir o risco de contaminação, mantenha um frasquinho com álcool isopropílico e um pano próprio para isso na bolsa ou no carro. E, claro, sempre que puder, lave as mãos! 

LEIA TAMBÉM

Débitos veiculares: como quitá-los com desconto e evitar prejuízo no bolso


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.