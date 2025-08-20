Débitos veiculares: como quitá-los com desconto e evitar prejuízo no bolso

Manter um carro na garagem pode ser sinônimo de conforto e liberdade, mas implica também num grande compromisso financeiro para as famílias brasileiras. De acordo com a pesquisa A Relação do Brasileiro com o Automóvel (2024), realizada pelo Serasa e a Opinion Box, 67% dos lares do país colocam os custos com o automóvel entre os três maiores gastos do ano.

Segundo Renata Dorico, gerente de cobrança da Recovery, é preciso dar atenção ao assunto e manter as contas do veículo em dia: “Ainda é comum que algumas pessoas enxerguem o carro apenas como um bem que exige atenção quando apresenta algum problema mecânico. Mas os compromissos vão muito além da manutenção: tributos, licenciamento, eventuais multas, assim como as parcelas do financiamento fazem parte de obrigações legais que precisam ser pagas em dia. Ignorá-las pode gerar consequências sérias, como multas adicionais, juros elevados e até a apreensão do veículo. Por isso, incluir esses custos no planejamento financeiro e se antecipar a eles é fundamental para preservar o patrimônio e evitar surpresas no orçamento.”

A boa notícia é que, mesmo para quem já está inadimplente, existem alternativas acessíveis para regularizar a situação. Para colocar os tributos em dia, diversos estados brasileiros disponibilizam programas de anistia fiscal ou renegociação de dívidas que oferecem descontos generosos, especialmente sobre juros e multas acumulados. O Detran concentra as informações sobre essas oportunidades e permite o pagamento de maneira digital, com opções de parcelamento.

Os débitos de automóveis

Além do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), do licenciamento anual e das multas de trânsito, que podem levar à inclusão do nome do proprietário na dívida ativa do Estado, um veículo também pode gerar débitos provenientes das parcelas do financiamento. Quando essas obrigações não são quitadas, os juros podem elevar – e muito – o valor original da dívida, somado ao risco de perda do bem por inadimplência e até ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Além das consequências legais e financeiras, há ainda o impacto sobre o valor de revenda do veículo. Um carro com pendências financeiras pode ser desvalorizado no mercado e enfrenta restrições em processos de transferência de propriedade. Ou seja, manter os débitos em dia não é apenas uma questão de regularidade, mas também de preservar o patrimônio.

Como confirmar se um veículo possui pendências com financiamento?

Para quem deseja verificar se há pendências referentes ao financiamento veicular em seu nome, basta fazer uma consulta em portais como Serasa e Recovery. Em poucos minutos, o consumidor pode consultar suas dívidas e visualizar as possíveis formas de quitação, geralmente, com opção de parcelamento e aplicação automática de descontos.

O essencial é não deixar para resolver em cima da hora. Os programas de desconto têm prazos determinados e, muitas vezes, a procura se intensifica nas últimas semanas, gerando filas e instabilidade nos sistemas. “Organizar-se para pagar ou renegociar os débitos do carro é fundamental para quem busca uma vida financeira mais saudável e menos vulnerável a imprevistos”, complementa a especialista.

LEIA TAMBÉM

Carregador de veículo elétrico em casa: como recarregar com segurança e evitar riscos