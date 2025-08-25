Lei que oferece tratamento a pessoas viciadas em jogos online é sancionada

A Lei 18.186/25, de autoria do deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), com base eleitoral de Mauá, foi sancionada e institui o Programa Estadual de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Apostas Online e Cassinos Físicos. A nova legislação é um avanço no enfrentamento ao vício em jogos de azar em São Paulo.

Com foco na prevenção, conscientização e tratamento, a lei prevê campanhas educativas periódicas, fortalecimento do atendimento nos CAPS e capacitação de profissionais da saúde para lidar com a dependência. Também autoriza o Estado a firmar parcerias com universidades, instituições de saúde e ONGs para ampliar a rede de apoio.

“O vício em jogos tem destruído famílias. Com essa lei, o Estado passa a ter ferramentas para conscientizar, prevenir e oferecer tratamento gratuito a quem mais precisa”, afirmou o deputado Rômulo Fernandes.

A legislação também garante a reintegração social dos dependentes e prepara o sistema público de saúde para essa nova demanda.

Rômulo Fernandes é ainda coordenador da Frente Parlamentar de Combate e Tratamento ao Transtorno do Jogo, que será lançada no dia 25 de setembro, às 15h30, na Assembleia Legislativa.

LEIA TAMBÉM

Pesquisa revela que após oito meses de gestão Gilvan tem 78,3% de aprovação