DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo São Paulo

Lei que oferece tratamento a pessoas viciadas em jogos online é sancionada

Proposta do deputado estadual Rômulo Fernandes garante atendimento nos Centros de Atendimento Psicossocial

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 14:08
Compartilhar notícia
FOTO: Rodrigo Romeo/ ALESP
FOTO: Rodrigo Romeo/ ALESP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Lei 18.186/25, de autoria do deputado estadual Rômulo Fernandes (PT), com base eleitoral de Mauá, foi sancionada e institui o Programa Estadual de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Apostas Online e Cassinos Físicos. A nova legislação é um avanço no enfrentamento ao vício em jogos de azar em São Paulo.

Com foco na prevenção, conscientização e tratamento, a lei prevê campanhas educativas periódicas, fortalecimento do atendimento nos CAPS e capacitação de profissionais da saúde para lidar com a dependência. Também autoriza o Estado a firmar parcerias com universidades, instituições de saúde e ONGs para ampliar a rede de apoio.

“O vício em jogos tem destruído famílias. Com essa lei, o Estado passa a ter ferramentas para conscientizar, prevenir e oferecer tratamento gratuito a quem mais precisa”, afirmou o deputado Rômulo Fernandes.

A legislação também garante a reintegração social dos dependentes e prepara o sistema público de saúde para essa nova demanda.

Rômulo Fernandes é ainda coordenador da Frente Parlamentar de Combate e Tratamento ao Transtorno do Jogo, que será lançada no dia 25 de setembro, às 15h30, na Assembleia Legislativa.

LEIA TAMBÉM

Pesquisa revela que após oito meses de gestão Gilvan tem 78,3% de aprovação


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.