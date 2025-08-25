Raquel Brito presta depoimento em delegacia na Bahia nesta segunda-feira

A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do campeão do BBB (Big Brother Brasil) 24, Davi Brito, e também criadora de conteúdo presta depoimento nesta segunda-feira (25), em Salvador. A investigação, conduzida pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), Raquel está sendo investigada por ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro.

O MP-BA (Ministério Público da Bahia), por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor, encaminhou em janeiro deste ano um ofício à polícia civil que solicitava a instauração de um inquérito para apurar a conduta de Raquel Brito nas redes sociais.

As apurações do Ministério constataram que a influenciadora teria feito campanhas de divulgação de jogos de azar, conhecidos popularmente como “tigrinho”, mas que, no caso de Raquel, eram anunciados com outro nome.

O depoimento que Raquel Brito presta nesta segunda-feira tem como objetivo esclarecer a relação da criadora de conteúdo com os responsáveis pelos jogos, qual seria o destino dos valores que foram arrecadados, se os jogadores realmente recebiam prêmios e se há algum tipo de declaração oficial dos recursos.