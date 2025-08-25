Polícia Ambiental apreende armas e petrechos de pesca em São Bernardo

Uma equipe do GEPAAR (Grupo Especial de Polícia Ambiental de Área Rural) localizou um homem praticando pesca com tarrafa, petrecho proibido por lei, durante patrulhamento em uma represa no interior do Estado de São Paulo, neste fim de semana.

O indivíduo foi abordado no momento em que tentava dispensar o material na água. Com ele, foram encontradas duas tilápias emalhadas, que foram devolvidas ao ambiente aquático. Diante da infração, foi lavrado Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.040,00, conforme artigo 35 da Resolução SIMA 05/21.

Na sequência, os policiais vistoriaram um rancho de madeira nas margens da represa, onde localizaram diversos petrechos ilegais de pesca e caça, entre eles: cinco tarrafas, nove alçapões para captura de aves, uma batedeira para aves, uma faca, um facão, uma carabina de pressão calibre 5.5 com projéteis, além de estilingue, binóculo, cantil, espinhal com 20 anzóis e cartuchos deflagrados calibre 36.

O rancho foi desmontado por estar em área de servidão da EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), em meio à mata nativa. Os materiais apreendidos serão destruídos, e parte deles será destinada a atividades de instrução e educação ambiental.

O infrator responderá administrativamente e será informado posteriormente sobre a data de atendimento ambiental.

