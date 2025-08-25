DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime ambiental

Polícia Ambiental apreende armas e petrechos de pesca em São Bernardo

O indivíduo foi abordado no momento em que tentava dispensar o material na água

Leticia Generali
 Especial para o Diário
25/08/2025 | 13:32
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma equipe do GEPAAR (Grupo Especial de Polícia Ambiental de Área Rural) localizou um homem praticando pesca com tarrafa, petrecho proibido por lei, durante patrulhamento em uma represa no interior do Estado de São Paulo, neste fim de semana.

O indivíduo foi abordado no momento em que tentava dispensar o material na água. Com ele, foram encontradas duas tilápias emalhadas, que foram devolvidas ao ambiente aquático. Diante da infração, foi lavrado Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.040,00, conforme artigo 35 da Resolução SIMA 05/21.

Na sequência, os policiais vistoriaram um rancho de madeira nas margens da represa, onde localizaram diversos petrechos ilegais de pesca e caça, entre eles: cinco tarrafas, nove alçapões para captura de aves, uma batedeira para aves, uma faca, um facão, uma carabina de pressão calibre 5.5 com projéteis, além de estilingue, binóculo, cantil, espinhal com 20 anzóis e cartuchos deflagrados calibre 36.

O rancho foi desmontado por estar em área de servidão da EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), em meio à mata nativa. Os materiais apreendidos serão destruídos, e parte deles será destinada a atividades de instrução e educação ambiental.

O infrator responderá administrativamente e será informado posteriormente sobre a data de atendimento ambiental.

LEIA TAMBÉM:

Descarrilamento provoca transtornos na Linha 10-Turquesa da CPTM


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.