Descarrilamento provoca transtornos na Linha 10-Turquesa da CPTM

Um descarrilamento ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (25) comprometeu a circulação de trens da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e causou atrasos para os passageiros que dependem do serviço.

De acordo com a companhia, o problema envolveu um veículo de manutenção, que apresentou falha no truque do último vagão e saiu dos trilhos. Técnicos foram acionados logo no início da manhã para realizar os reparos e avaliar as condições da via permanente.

Em razão da ocorrência, os trens circularam com velocidade reduzida e houve maior tempo de parada em diversas estações, o que provocou plataformas cheias, como visto pela equipe do Diário em Santo André. Segundo a CPTM, por volta das 9h30, a operação já havia sido normalizada na Linha 10-Turquesa. A Linha 7-Rubi também foi afetada.

“Os técnicos de manutenção da CPTM atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão na madrugada desta segunda-feira (25/08). Após avaliação da via permanente (trilhos), a via foi liberada para a circulação. As linhas 7-Rubi e 10-Turquesa voltam a operar com o Serviço 710 e a Linha 11-Coral continua com a operação assistida até a estação Palmeiras-Barra Funda. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.”, informou a companhia.

METRÔ

Também na manhã desta segunda, uma ocorrência na via da Estação Conceição comprometeu a operação da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, resultando em trens mais lentos e maior tempo de parada entre as estações. Segundo a companhia, que afirma atuar para restabelecer a normalidade, o problema também refletiu nas linhas 2-Verde e 3-Vermelha, ambas com restrições no funcionamento.

LEIA TAMBÉM:

Fim de Serviço 710 faz trens mais antigos retornarem à Linha 10