Newcastle x Liverpool na Premier League: onde assistir, horário e escalações

O futebol internacional não tem folga, e o Campeonato Inglês recebe, nesta segunda-feira (25), o duelo entre Newcastle e Liverpool, atual campeão nacional, no St. James' Park. A bola rola a partir de 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo de Disney+.

O momento é conturbado no Newcastle, que empatou na rodada inicial com o Aston Villa em 0 a 0. O principal jogador do clube na última temporada, o atacante Isak, não estará disponível para o jogo por forçar uma saída, justamente para jogar no Liverpool. Os clubes não chegaram a um acordo pela transferência do sueco, que declarou que não entrará mais em campo pelo Newcastle.

Sem Isak, o clube treinado por Eddie Howe utilizou um trio de ataque composto por Elanga, Gordon e Barnes no último compromisso, e a formação deve ser mantida. O Newcastle não vence desde 11 de maio, quando bateu o Chelsea por 2 a 0. Foram duas derrotas até o fim da última temporada da Premier League e mais seis jogos sem vencer na pré-temporada.

LEIA TAMBÉM:

Já no Liverpool, a situação é oposta. Recheado de reforços e de olho em Isak, o time estreou com vitória no Campeonato Inglês, ao bater o Bournemouth por 4 a 2. Os reds buscam uma revanche do vice da Copa da Liga Inglesa da última temporada. Na ocasião, Burn e Isak marcaram para garantir a taça do Newcastle.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 19h (de Brasília).

- Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne

- Onde assistir: Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Barnes e Gordon.

Técnico: Eddie Howe.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké.

Técnico: Arne Slot.

LEIA MAIS: