Palmeiras x Sport: confira onde assistir ao vivo e prováveis escalações

O Palmeiras tem uma boa chance de se aproximar dos líderes do Brasileirão, nesta segunda-feira (25). O Verdão recebe o Sport, no estádio do Allianz Parque, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Nacional, com transmissão ao vivo do Premiere.

A fase do Alviverde é boa, após o clube afastar protestos engatando uma sequência de quatro partidas invictas (três vitórias e um empate). No último compromisso, a equipe goleou por 4 a 0 o Universitario, do Peru, garantindo a classificação às quartas da Libertadores.

Com 39 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição, a quatro atrás do líder Flamengo, e tem um jogo a menos em relação ao time carioca. Se vencer o Sport, o Palmeiras ultrapassa o Cruzeiro, segundo colocado com 41 pontos.

O volante Aníbal Moreno cumpre suspensão e desfalca o time de Abel Ferreira, dando espaço para que Emi Martínez seja titular mais uma vez. O lateral-esquerdo Jefté e o goleiro Carlos Miguel podem ser novidades na relação dos relacionados.

Pelo lado pernambucano, embora o time seja o lanterna do torneio, com dez pontos em 18 jogos, vive um momento de recuperação. O elenco comandado por Daniel Paulista vem de uma sequência de cinco jogos sem derrota, com quatro empates e uma vitória. Na última partida, empatou com o São Paulo por 2 a 2.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 19h (de Brasília).

- Local: Estádio do Allianz Parque, em São Paulo.

- Onde assistir: Premiere (assinatura)

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik.

Técnico: Daniel Paulista.

