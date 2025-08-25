DGABC
Setecidades Titulo Espetáculo

Cacá Carvalho apresenta leitura cênica no Sesc São Caetano

Com dramaturgia baseada em texto original do premiado escritor paraense Edyr Augusto, 70! é uma reelabora-ção assinada por Cacá Carvalho, desenvolvida em parceria com o Sesc

Do Diário do Grande ABC
25/08/2025 | 09:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 O Sesc São Caetano recebe o renomado ator Cacá Carvalho para a leitura cênica do texto 70!, em atividade gratuita na próxima quarta-feira (27), às 16h, que integra a programação do programa Trabalho Social com a Pessoa Idosa.

Com dramaturgia baseada em texto original do premiado escritor paraense Edyr Augusto, 70! é uma reelabora-ção assinada por Cacá Carvalho, desenvolvida em parceria com o Sesc.

A leitura cênica parte do monólogo de um homem que, ao completar 70 anos, se observa no espelho com um olhar de estranhamento e descoberta. Ao fazer a barba, se depara com uma nova versão de si, um corpo de 70, mas com olhos que ainda guardam sede de vida, aventura e histórias. É a partir dessa narrativa simples, mas humana, que o espetáculo convida o público a revisitar suas próprias experiências de envelhecer. A apresentação é marcada por forte interação com a plateia.

