Domingo, 24 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Hip-hop e empoderamento marcam evento cultural no Teatro Clara Nunes

Diadema recebe celebração do coletivo Expressão Musical Arte Livre com shows, exposições e arte

Ryan Leme
 Especial para o Diário
24/08/2025 | 10:58
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC


 O Teatro Clara Nunes, em Diadema, será palco de celebração cultural na terça-feira, das 19h30 às 22h30. O evento marca os dez anos do coletivo Expressão Musical Arte Livre e reúne nomes da cena independente do rap e do hip-hop, além de exposições artísticas que dialogam com temas sociais, especialmente o empoderamento feminino.

Entre os destaques da programação, estão apresentações de Ana Preta (ao lado de Ieda Hills), Predador Jamaica, Camila Dyiad, o grupo Consciência Humana, além das performances de dança de Sousere, Power Mix Crew e sets dos DJs Aline, Firmona e Petsu. O espaço também receberá exposições de grafite com o artista ADZ, roupas e tranças afro, bonecas artesanais e trabalhos do Instituto Potência das Quebradas.

Para Gineivan Bispo dos Santos, rapper conhecido como Gsantos e um dos organizadores, o evento vai além do entretenimento. “Não é só show. A gente quer impactar positivamente os jovens, mostrar que eles podem se tornar DJs, grafiteiros, artistas plásticos. Nosso trabalho é educativo e informativo, voltado principalmente para as escolas do município”, afirma.

Seis escolas de Diadema confirmaram visitações para o evento, e a expectativa é de casa cheia, com a presença de cerca de 375 pessoas. O evento é gratuito e sem fins lucrativos. 

Essa escolha, segundo Gineivan, é um gesto de sensibilidade. “Muitos jovens enfrentam dificuldades em casa, e a escola, às vezes, é o único lugar em que conseguem ter uma refeição. O importante é dar oportunidade para que a cultura transforme realidades”, explica.

Além de música, dança e artes, o evento busca levantar debates. Para Gsantos, falar de empoderamento feminino é essencial. “Nosso foco é nelas: as mulheres pretas, as mães solo, as trabalhadoras. Queremos valorizar quem constrói o presente e o futuro do País”, reforça. E a data escolhida não é por acaso: o 26 de agosto é celebrado como o Dia Internacional da Igualdade Feminina.


