Receita Federal paga na sexta-feira o quarto lote do Imposto de Renda

Contribuintes que fazem parte do quarto lote de restituições do IR (Imposto de Renda) 2025 recebem na sexta-feira. O valor vai ser creditado na conta-corrente que foi indicada na declaração de rendimentos.

Ao todo, 1.884.035 receberão R$ 2,92 bilhões como restituição do IR. A maior parte do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma entre os contribuintes: 1.454.509 sem prioridade; 312.915 que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix; 72.434 de 60 a 79 anos; 22.841 cuja maior fonte de renda seja o magistério; 13.515 acima de 80 anos; 7.821 com deficiência física ou mental ou doença grave.

O quinto e último lote está previsto para o dia 29 de setembro.

