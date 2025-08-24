DGABC
DGABC

Domingo, 24 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky

24/08/2025 | 11:01
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reforçou o apoio à Ucrânia e disse não descartar a presença de tropas canadenses no país como parte de futuras garantias de segurança. Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

"O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável. Estamos com vocês a cada passo do caminho, na sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos para o seu país", disse Carney.

No encontro, Carney reafirmou o compromisso do Canadá com o país, lembrando os US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 10,84 bilhões) em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Segundo comunicado do governo canadense, parte dos recursos será usada para financiar um pacote de equipamentos da lista de prioridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), voltado ao reforço da defesa aérea ucraniana. Os dois líderes também discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

Carney destacou ainda a disposição canadense em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito. Ambos concordaram em manter contato próximo para avançar nas áreas de parceria.

O primeiro-ministro canadense anunciou também que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia, de 25 a 27 de agosto de 2025.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.