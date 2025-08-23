Ribeirão Pires abre inscrições para Clube de Leitura

A Biblioteca Municipal Olavo Bilac, mantida pela Prefeitura de Ribeirão Pires por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para a sessão on-line do Clube de Leitura com a obra Solitária, escrita por Eliana Alves Cruz. O encontro será realizado em 13 de setembro (sábado), às 15h, pela plataforma Google Meet.

A atividade, que integra a 17ª edição da Viagem Literária – Literatura Afro-Brasileira, é realizada em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A sessão gratuita contará com mediação da bibliotecária Sheila Costa e aberta a todos os interessados.

Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente pelo link: https://forms.gle/1ZRXZqoVkmcx4gtA7. O acesso ao evento será enviado por e-mail até um dia antes do encontro.

Mais informações podem ser obtidas por meio do email: [email protected].

Serviço: Sessão On-line do Clube de Leitura – Solitária, de Eliana Alves Cruz

Data: 13/09/2025 (sábado)

Horário: 15h

Plataforma: Google Meet

Inscrições: https://forms.gle/1ZRXZqoVkmcx4gtA7