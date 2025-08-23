DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Oportunidade

Ribeirão Pires abre inscrições para Clube de Leitura

Encontro on-line integra a 17ª Viagem Literária que acontece em 13 de setembro

Do Diário do Grande ABC
23/08/2025 | 19:55
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Biblioteca Municipal Olavo Bilac, mantida pela Prefeitura de Ribeirão Pires por meio da Secretaria de Cultura, está com inscrições abertas para a sessão on-line do Clube de Leitura com a obra Solitária, escrita por Eliana Alves Cruz. O encontro será realizado em 13 de setembro (sábado), às 15h, pela plataforma Google Meet.

A atividade, que integra a 17ª edição da Viagem Literária – Literatura Afro-Brasileira, é realizada em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A sessão gratuita contará com mediação da bibliotecária Sheila Costa e aberta a todos os interessados.

Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente pelo link: https://forms.gle/1ZRXZqoVkmcx4gtA7. O acesso ao evento será enviado por e-mail até um dia antes do encontro. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do email: [email protected].

LEIA TAMBÉM:

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires inicia terceiro fim de semana com tributo

Serviço: Sessão On-line do Clube de Leitura – Solitária, de Eliana Alves Cruz

Data: 13/09/2025 (sábado)

Horário: 15h

Plataforma: Google Meet

Inscrições: https://forms.gle/1ZRXZqoVkmcx4gtA7


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.