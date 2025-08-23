Festival do Chocolate de Ribeirão Pires inicia terceiro fim de semana com tributo

Ribeirão Pires abriu nesta sexta-feira (22) o terceiro fim de semana do Festival do Chocolate com o Concerto Especial Pop, atração principal da noite no palco Choco Paço. A apresentação reuniu a Banda Sinfônica da Emarp e o Coral Juvenil Meraki, da Fundação das Artes de São Caetano. No repertório, sucessos de Queen, Beatles, Metallica, Coldplay e Legião Urbana ganharam novos arranjos interpretados por 45 músicos e jovens coralistas, emocionando o público presente.

O Coral Meraki, formado por estudantes do Colégio Fênix e do Espaço Cultural de Artes de São Caetano, trouxe ao palco sua proposta de cantar com “alma, criatividade e amor”, significado do nome em grego escolhido pelos próprios integrantes. Sob a regência da pianista e educadora musical Tânia Bertassoli, o grupo vem se destacando em festivais da região e encantou a plateia com sua performance enérgica e inspiradora.

Além da atração principal, o primeiro dia do terceiro fim de semana também contou com shows no Palco Memorial Santo Antônio, onde se apresentou o grupo Choro na Neblina, e na Vila do Doce, com o cantor Renan Palek.

O comércio e o artesanato locais também tiveram destaque, oferecendo lembranças temáticas que capturaram o espírito da festa. Chaveiros, canecas, almofadas, sabonetes em formato de chocolate e ímãs decorativos foram alguns dos produtos que atraíram os visitantes em busca de recordações do evento.

“A economia circular, o artesanato e as outras atividades que fomentam a economia local ganharam espaço central na logística do festival. O time da Secretaria de Turismo conseguiu levar o público para acessar pela área do artesanato. Esse não foi um segundo Natal de Ribeirão Pires, foi o primeiro. Já fizemos a apuração de alguns números e os dois finais de semana já superaram a troca de nota fiscal por ticket na campanha do Natal passado”, comentou o prefeito Guto Volpi (PL).

Engajada nos eventos da prefeitura, a empresária Poliana da Silva Leão, da loja Poli Baby, localizada à rua Felipe Sabbag, que já havia incluído livros na vitrine durante a edição da FLIRP no ano passado, apostou novamente em itens relacionados ao Chocolate para emplacar mais vendas, agora no Festival do Chocolate. "Com esse novo formato da festa, pensei em itens que atraíssem o público para a loja, como forma de lembrança do Festival. O item mais procurado é a pelúcia de coração com frases relacionadas ao tema", comentou.

Artesão do Circuito das Artes de Ribeirão Pires, Edymam Costa de Moura, da Kireiarts Sublimação, também investiu em novos produtos como souvenir para os turistas. “Na última semana, a maior procura foi pelos ímãs do Festival do Chocolate, mas vendemos também itens como canecas do Parque Oriental e azulejos da Torre de Miroku”, comentou.

O mesmo entusiasmo tomou conta da artesã Gabi Fernandes, do Green Arts Ateliê Botânico. “Decidimos fazer uma vela de morango com chocolate e tivemos muita preocupação de ser um aroma agradável e não enjoativo. Aí surgiu a vela de moranguete, que está irresistível. É a primeira vez que participo do festival nesse formato diferente, que abrange também o comércio local”.

Programação

O Festival do Chocolate segue até 31 de agosto, consolidando-se como um dos principais atrativos culturais e turísticos do Grande ABC. No Choco Paço, a programação começa à tarde com grupos de dança e ginástica, e à noite traz Lorena Alexandre em tributo a Marília Mendonça.

O palco Memorial Santo Antônio recebe Quarteto Jacarandá, João Cristal e o Madrigal Encanto, enquanto a Vila do Doce terá shows do Studio 80, Burnz, além dos tributos de Nathalia Corte a Cássia Eller e de Nestor Marangoni ao Rei do Soul. Nas ruas, o público ainda confere Luiza Resende, Estátuas Vivas, Elias Saxofone e Luiz Fernando no acordeon.