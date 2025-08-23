São Caetano empata com o Grêmio Prudente no jogo de ida da Copa Paulista

O São Caetano empatou por 0 a 0 com o Grêmio Prudente, neste sábado (23), no Estádio Anacleto Campanella, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. O resultado deixa a decisão em aberto para a partida de volta, que acontece no próximo fim de semana, no Interior.

O Azulão fez um bom primeiro tempo, controlando as ações e criando as principais oportunidades da etapa inicial. A defesa adversária, no entanto, conseguiu segurar a pressão e evitou que o time da casa abrisse o placar.

Na segunda etapa, o Grêmio Prudente voltou melhor e teve maior volume de jogo. A equipe visitante chegou a incomodar a defesa do São Caetano, mas também parou no sistema defensivo.

Com o empate, qualquer vitória simples no jogo da volta garante a vaga nas quartas de final. A decisão será no sábado, 30 de agosto, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Histórico

Na primeira fase, a equipe da região terminou na terceira posição da chave, com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate, tendo apenas a décima melhor campanha geral. No ataque, foram apenas oito gols marcados nas dez rodadas disputadas. A defesa sofreu com 11 bolas na rede. Entre os destaques do Azulão na competição está a vitória sobre o Santo André por 2 a 0, que selou a eliminação do rival do Grande ABC.

