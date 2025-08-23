DGABC
DGABC

Sábado, 23 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Oitavas de final

São Caetano empata com o Grêmio Prudente no jogo de ida da Copa Paulista

Com o empate, qualquer vitória simples no jogo da volta garante a vaga nas quartas de final

Do Diário do Grande ABC
23/08/2025 | 17:03
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Caetano empatou por 0 a 0 com o Grêmio Prudente, neste sábado (23), no Estádio Anacleto Campanella, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista. O resultado deixa a decisão em aberto para a partida de volta, que acontece no próximo fim de semana, no Interior.

O Azulão fez um bom primeiro tempo, controlando as ações e criando as principais oportunidades da etapa inicial. A defesa adversária, no entanto, conseguiu segurar a pressão e evitou que o time da casa abrisse o placar.

Na segunda etapa, o Grêmio Prudente voltou melhor e teve maior volume de jogo. A equipe visitante chegou a incomodar a defesa do São Caetano, mas também parou no sistema defensivo.

Com o empate, qualquer vitória simples no jogo da volta garante a vaga nas quartas de final. A decisão será no sábado, 30 de agosto, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Histórico

Na primeira fase, a equipe da região terminou na terceira posição da chave, com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate, tendo apenas a décima melhor campanha geral. No ataque, foram apenas oito gols marcados nas dez rodadas disputadas. A defesa sofreu com 11 bolas na rede. Entre os destaques do Azulão na competição está a vitória sobre o Santo André por 2 a 0, que selou a eliminação do rival do Grande ABC.

LEIA TAMBÉM:

São Caetano elimina o Santo André na Copa Paulista


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.