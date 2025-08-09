DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Clássico regional

São Caetano elimina o Santo André na Copa Paulista

Azulão venceu o dérbi pelo placar de 2 a 0

Nilton Valentim
09/08/2025 | 17:17
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC


O São Caetano eliminou o Santo André da Copa Paulista após vitória por 2 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado (9), no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão foi a 13 pontos, enquanto o Ramalhão segue na lanterna, com sete.

Os gols dos donos da casa forma marcados por Leandro Gonçalves, aos 13 minutos do primeiro tempo, e Fábio Azevedo, aos 41 da segunda etapa. Na última rodada da primeira fase o Azulão vai encarar o Taubaté, fora de casa, e o Ramalhão cumpre tabela frente ao Oeste, no Bruno Daniel. Ambas as partidas são no sábado (16).

No fim do jogo, a torcida do São Caetano provocou os rivais com gritos de ‘eliminado, eliminado’.

Mais informações em breve.


