Esportes Titulo Reação

Ramalhão cobra segurança após ataques sofridos em São José

A diretoria protocolou os documentos exigidos, incluindo fotos, vídeos e ofício, solicitando reforço nas medidas de segurança nos próximos jogos

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 09:00
FOTO: Rodrigo Lopes
FOTO: Rodrigo Lopes


O Santo André ainda aguarda uma posição oficial da Federação Paulista de Futebol após o ataque realizado pela torcida do São José ao ônibus da delegação do Ramalhão, na última rodada da Copa Paulista. A diretoria protocolou os documentos exigidos, incluindo fotos, vídeos e ofício, solicitando reforço nas medidas de segurança nos próximos jogos.

Segundo o clube, a Polícia Militar não atendeu o pedido de escolta, e agora a decisão sobre possíveis providências está nas mãos da FPF. 

Em campo, o Ramalhão soma sete pontos e ocupa a última posição do Grupo D, empatado com o Taubaté. O time ainda tem chance de avançar, mas precisa vencer o São Caetano para continuar sonhando com a vaga no mata-mata.


