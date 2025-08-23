Servidor preso na Operação da Polícia Federal em São Bernardo é solto

Preso desde o último dia 13 durante a Operação Estafeta, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em São Bernardo, o diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental da cidade, Antonio Rene da Silva Chagas, teve o alvará de soltura expedido.

O documento assinado pelo desembargador Roberto Porto, da 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) foi publicado no fim da tarde de ontem com determinação para que o diretor do Centro de Detenção Provisória II, ou seu preposto, colocasse o réu em liberdade.

Apesar de ter o pedido de habeas corpus aceito, Rene deverá cumprir medidas cautelares semelhantes a dos demais investigados por supostos crimes de corrupção na Prefeitura são-bernardense e que envolve outros agentes públicos e empresas do setor de transporte, saúde, limpeza urbana e tecnologia.

Em liberdade, o servidor público deverá se apresentar mensalmente à Justiça, não manter contato por qualquer meio com outros investigados e testemunhas, não deixar a cidade de residência sem prévia autorização judicial. Rene não poderá se ausentar de sua casa entre 19h e 6h, além de entregar o passaporte.

Relatório

Segundo a Polícia Federal, Rene seria o “agente de arrecadação e distribuição de recursos e operador de grande rede de contatos e profundo conhecedor do trânsito de recursos ilícitos” da suposta organização criminosa.

A Operação Estafeta deflagrada na semana passada resultou também na aplicação de medidas cautelares ao prefeito Marcelo Lima (Podemos), afastado do cargo e monitorado por tornozeleira eletrônica, e outras pessoas entre agentes públicos e empresários.

