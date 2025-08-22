Confira os números do concurso 3476 da Lotofácil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.476 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta sexta-feira (22), valendo R$ 5 milhões.

O apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 03 - 15 - 19 - 25 - 05 - 20 - 08 - 07 - 17 - 06 - 23 - 12 - 24 - 10 - 16.

O próximo sorteio, do concurso 3.477 da Lotofácil, será sábado (23), a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.