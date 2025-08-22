DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Dezenas da sorte

Caixa sorteia números da Quina 6.807; prêmio é de R$ R$ 9,87 milhões

Confira o resultado do último concurso

Do Diário do Grande ABC
22/08/2025 | 20:49
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC


A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.807 da Quina nesta sexta-feira (22).

As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 9,87 milhões

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 03 – 17 – 27 – 55 – 70.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6808, é neste sábado (23), a partir das 20h. 


