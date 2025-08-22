Parada LGBTQIA+ de Santo André destaca inclusão da terceira idade; veja data

Neste domingo (24) será realizada em Santo André a 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Com concentração a partir das 11h no Parque Prefeito Celso Daniel, o evento, que tem apoio institucional da Prefeitura de Santo André, traz como tema “Envelhecer, Memória, Resistência e Futuro”, para colocar em evidência os desafios e a inclusão da terceira idade LGBTQIA+.

Além da manifestação nas ruas, a Prefeitura de Santo André tem intensificado as ações de inclusão para este público. Na última quinta-feira (21), a Secretaria de Saúde realizou o 1º Workshop da Diversidade – Encontro da Inclusão do SUS, para discutir um atendimento mais humanizado. No dia 27 de junho, uma roda de conversa foi realizada com foco na empregabilidade de pessoas LGBTQIA+ acima de 50 anos.

De acordo com Marcelo Gil, organizador do evento e responsável pelo Departamento de Diversidade da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais, o tema é urgente e necessário. “Na terceira idade, a população LGBTQIA+ enfrenta preconceito, solidão, exclusão social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Muitas pessoas são forçadas a voltar ao armário e acabam vivendo sem redes de apoio ou vínculos familiares. Isso impacta diretamente na saúde mental e pode levar à depressão. É fundamental que o poder público garanta políticas de acolhimento e espaços de pertencimento”, destacou.

Um marco importante será a Segunda Retificação de Nome Social e Gênero, que acontece no dia 30 de agosto em parceria com a Defensoria Pública e apoio da ONG ABCD’S.

LEIA TAMBÉM:

Mapa regional lista lugares de acolhimento para pessoas LGBT+



A 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ contará com um palco com diversas atrações para o público. Entre os nomes confirmados estão as artistas Drag Tiffany, Kah Santos e Allana Prado, além de DJs como Aline Bonno, Carlos Aquino, Feedmali, Gaio Fernandes e Philipe Stuart.

O evento terá apresentações de Deborahs Top, Diego Spears e Kakah Morenah, e shows de Ka-Dim, Rilary, Pyetra Dipoldi, Magister, Jotta Moura e Anna Luiza, com participação especial da Márcia Pantera.

O evento é organizado pela ONG ABCD’S, com apoio institucional da Prefeitura de Santo André, do Governo do Estado de São Paulo, além de sindicatos, coletivos culturais e empresas parceiras.