Mapa regional lista lugares de acolhimento para pessoas LGBT+

Beatriz Mirelle



10/06/2023 | 03:37



A discriminação a pessoas LGBTs+(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero em espaços públicos e privados não é algo raro de acontecer. Olhares indiscretos, comentários maldosos e até xingamentos explícitos são apenas algumas formas de espalhar o preconceito contra essa comunidade. No processo de combate à LGBTfobia, a informação se torna a maior aliada. No Grande ABC, 95 locais foram intitulados pelo Sesc Santo André e o Coletivo VoteLGBT como seguros e acolhedores para as diversidades de gênero e orientação sexual.

O Mapa LGBT+ ABC divide os ambientes em serviços de assistência, sociabilidade, cultura, esportes, religião, entretenimento e política. As opções variam entre organizações sociais, centros médicos, ambulatórios, casas de acolhida etc. Santo André lidera com 33 locais, seguida por Diadema (19), São Bernardo (14), São Caetano (11), Mauá (oito), Ribeirão Pires (oito) e Rio Grande da Serra (dois).

“Notamos que a comunidade LGBT+ sempre buscava por lugares acolhedores e seguros na Capital, apesar de o Grande ABC ter vários grupos e iniciativas nesse sentido. A ideia foi articular uma política de mapeamento no território. O projeto Trajeto Afeto, que seria apenas o mapa, se expandiu com rodas de conversas e outras articulações entre agentes do VoteLGBT, Sesc e integrantes da sociedade civil. Assim, lançamos esse material”, disse a educadora Juliana Thomaz, do núcleo socioeducativo do Sesc. O mapa está disponível no site https://votelgbt.org/mapa. No portal, é possível indicar outros espaços na região para compor a lista.

MAPA TRANS ABC

A enfermeira Vanessa Romão, coordenadora do Ambulatório DiaTrans, de Diadema, criou o Mapa Trans ABC, com contatos de serviços de saúde oferecidos na região. Em Santo André, a recomendação é o CME (Centro Médico de Especialidades), na Rua Xavier de Toledo, 517 (11 4479-6800). Em São Bernardo, o e-mail disponível para saber os programas da cidade é lgbt.saude@saobernardo.sp.gov.br. Em São Caetano, recentemente, o ambulatório SER Trans foi inaugurado (christiane.laporta@saocaetanodosul.sp). O ambulatório DiaTrans de Diadema fica na Avenida Antonio Piranga, 700 (diatrans@diadema.sp.gov.br). O Espaço Trans na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Magini, de Mauá, está localizado na Rua David Boscariol, 38 (11 4512-7756). O CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) de Ribeirão Pires está na Avenida Francisco Monteiro, 205, e serve para fornecer informações (telefone 11 48284441). Já a indicação em Rio Grande da Serra é a UBS Central, na Rua Prefeito Cido Franco, 500, Vila Arnoud.

PARADA LGBT+

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é um dos maiores símbolos de resistência no País. A 27ª edição será amanhã, na na Avenida Paulista, com início às 12h. Neste ano, o tema é ‘Queremos políticas sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade’.